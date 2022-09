Benitez, ex di Napoli-Liverpool: “Kvaratskhelia pericolo numero 1. Il migliore in Italia”

In vista della gara odierna tra Napoli-Liverpool , Rafa Benitez , mister spagnolo storico doppio ex, ha dato la propria opinione parlando sulle colonne del Times. In modo particolare il tecnico si è soffermato su chi potrebbe essere la stella più brillante della serata sottolineando le qualità del neo acquisto degli azzurri Kvaratskhelia .

ELOGIO - Parole al miele per il neo acquisto degli azzurri Kvaratskhelia: "Molti ancora non lo conoscono, ma Khvicha Kvaratskhelia è probabilmente il miglior giocatore in Italia in questo momento. È il pericolo numero 1 per il Liverpool. Gioca come esterno partendo da sinistra, ma sa usare entrambi i piedi, sa creare e sa finalizzare. Ha il suo ritmo e vuole lasciare il segno in ogni partita che gioca. Ha già segnato 4 gol in 5 gare, compreso quello decisivo nell’ultimo match con la Lazio: ha solo 21 anni, ma è un talento eccellente e il fatto che stia facendo cosi bene così presto in Italia sottolinea la sua mentalità".