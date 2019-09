Berlusconi punge: “Il mio Monza batterebbe 3-0 questo Milan…”

Un avvio di stagione complicato per il Milan, impegnato questa sera nel derby contro l’Inter. Sui rossoneri, reduci dal sofferto successo di Verona, si è soffermato a parlare l’ex presidente Silvio Berlusconi, attuale patron del Monza, formazione di Serie C che ha ottenuto quattro vittorie nelle prime quatttro giornate. Queste le sue dichiarazioni raccolte da Sport Mediaset.

PROVOCAZIONE – “Ho parlato con l’attuale presidente del Milan e gli ho detto di organizzare un amichevole: vinciamo noi 3-0… Chi ha visto le partite del Monza, ha assistito a gare piacevoli: si vedono gli effetti degli schemi studiati da me, Brocchi e Galliani. In caso di vittoria a Lecco, otterremmo per la prima volta nella storia cinque vittorie di fila in avvio di torneo”.