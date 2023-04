Berlusconi ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele

IN OSPEDALE - Come detto, nuovo ricovero al San Raffaele per Silvio Berlusconi. L’ex premier era stato dimesso il 30 marzo dallo stesso ospedale. Questa volta, il presidente del Monza e leader di Forza Italia, è in terapia intensiva cardiochirurgica per problemi cardiovascolari. A riferire la notizia è l'ANSA che spiega come il Cavaliere sarebbe arrivato con affanno respiratorio. Nonostante tutto la situazione del politico al momento sarebbe stabile. Sugli esami svolti, si apprende che sarebbe stato sottoposto a una tac in attesa di altri accertamenti. Al San Raffaele è attesa la visita della figlia Marina.