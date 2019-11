Bologna, Bigon non chiude a Ibrahimovic: “L’apertura viene da lui…”

Intervistato da Sky Sport pochi minuti prima della partita contro il Sassuolo, primo anticipo della 12a giornata di Serie A, il direttore sportivo del Bologna Riccardo Bigon ha affrontato il tema del possibile e clamoroso approdo in rossoblù di Zlatan Ibrahimovic.

L’ipotesi Bologna, avvalorata dalla presenza alla guida della squadra di Sinisa Mihajlovic, amico di Ibra nonché suo allenatore in seconda ai tempi dell’Inter, viene avvalorata anche dalla stampa svedese, che dà per certo il ritorno in Italia dell’attaccante.

E a Bologna sembrano pronti all’ipotesi…: “L’apertura l’ha data lui in un’intervista qualche tempo fa. Se lui dovrà fare una scelta e penserà a noi, alla squadra e al mister che lui stima molto, saremmo ben felici. Stiamo parlando di una scelta che prenderà con i suoi tempi, quando lo riterrà opportuno”, ha detto Bigon.