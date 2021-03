Boninsegna non ha dubbi: “Lukaku è l’attaccante più forte d’Europa. Ora è meglio di CR7”

Non un parere qualunque. Roberto Boninsegna di gol e centravanti se ne intende. L’ex calciatore dell’Inter ha parlato ai microfoni di Tuttosport della squadra nerazzurra con particolare focus su Romelu Lukaku e la strepitosa stagione, ed in generale i numeri pazzeschi, registrati fin qui in Italia.

Boninsegna esalta Lukaku

“Il numero 9 dell’Inter non ha eguali”, ha esordito Boninsegna. “Segna, gioca per la squadra, è un punto di riferimento. Non nascondo che la partenza di Icardi (ora al Psg ndr) mi fosse dispiaciuta e mi avesse lasciato perplesso, ma Romelu sta facendo delle cose meravigliose e secondo me l’Inter ci ha guadagnato nel passaggio dall’argentino all’ex Manchester United”.

Con il belga, anche Lautaro Martinez, perfetto partner d’attacco: “Si compensano. Secondo me Lukaku-Lautaro è la miglior coppia d’attacco d’Europa”. Un pensiero anche su un’altra macchina da gol. Cristiano Ronaldo. “In questo momento credo che Lukaku sia meglio di CR7, che è in un periodo di flessione anche perché la sua squadra non sta girando. Ma resta un campione, non si discute”.