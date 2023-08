Bonucci-Juventus, scontro infinito: il difensore valuta i danni d’immagine

Tensione sempre più altra tra il difensore viterbese e il club bianconero: inviata una nuova Pec per chiedere il reintegro, il centrale è pronto a nominare un giurista in vista dell'eventuale arbitrato

Alla vigilia della partita contro il Bologna Massimiliano Allegri ha parlato del 'caso Bonucci' per la prima volta dopo il caso scoppiato alla vigilia del ritiro estivo della Juventus, quando il ds Giovanni Manna e il responsabile dell'area tecnica Cristiano Giuntoli raggiunsero il difensore in vacanza a Forte dei Marmi per comunicargli che il giocatore non avrebbe fatto parte dei piani di allenatore e società per la nuova stagione.