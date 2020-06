Borriello sta con Sarri: “Non è un traditore. Non si può dire di no alla Juventus…”

Domani sarà tempo di finale di Coppa Italia. Una gara speciale, non solo per il momento difficile del calcio dopo l’emergenza pandemica, ma per via del nuovo incontro tra Maurizio Sarri, attuale allenatore della Juventus, e il suo passato: il Napoli.

Le parole del patron azzurro De Laurentiis ‘contro’ Sarri hanno infiammato la partita, ma c’è chi, come Marco Borriello, ex bomber con grande esperienza in Serie A, prende invece le difese dell’allenatore toscano. Parlando a Tuttosport, l’ex centravanti ha detto: “Io sono l’ultimo che può parlare visto il numero di squadre che ho cambiato. La gente spesso parla di tradimenti, invece è solo ambizione. Il ciclo di Sarri al Napoli si era chiuso. E siamo onesti: chi rifiuterebbe la chiamata della Juventus?“. Insomma, una scelta più che ovvia quella del mister che, prima di dire sì alla Juventus ha avuto modo di fare un anno al Chelsea con il quale ha vinto l’Europa League.