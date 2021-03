Borussia Dortmund, il segreto di Haaland lo svela Delaney: “Crede di poter conquistare il mondo…”

Erling Haaland si è preso, ancora una volta, la scena. Il suo Borussia Dortmund passa ai quarti di finale di Champions League e lo fa grazie ad una doppietta del bomber norvegese contro il Siviglia. Ancora due reti per l’inarrestabile bomber il cui segreto, in parte, è stato svelato dal compagno di squadra Thomas Delaney.

Borussia Dortmund, Delaney e la convinzione di Haaland

Parlando ai microfoni della Uefa, Delaney ha commentato la prova del compagno di squadra Haaland e, ovviamente, la prestazione dei suoi contro il Siviglia: “Aver passato il turno significa molto per noi. Ho visto la prima partita nell’ospedale dove mia moglie ha partorito. È stata una grande vittoria”, ha spiegato il giocatore che non aveva preso parte alla gara d’andata. “Questa volta abbiamo giocato con l’intenzione non solo di difendere, ma di creare occasioni e segnare. Tutto è andato un po’ diversamente rispetto a come avevamo programmato, ma la cosa principale è che siamo andati avanti”.

“Le ultime stagioni sono state difficili per noi, quindi è importante per noi aver fatto questo step. Anche questo tipo di gare diventa importante per crescere. Si può dominare e vincere 5-0 oppure resistere, lavorare duro fare come contro il Siviglia”.

Infine, un pensiero al mattatore di giornata Haaland: “Giocare con Erling è un privilegio. Non parlerò delle sue qualità di gioco perché sono ben evidente e tutti possono vedere di cosa è capace. Posso dire che è un ragazzo giovane davvero affamato. Non ha avuto grossi insuccessi fino ad ora e per questo pensa sempre positivo. Crede di poter conquistare il mondo. Questo per lui e per noi è davvero stimolante…”.