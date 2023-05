Brasile, calciatore arrestato per detenzione di… arma da fuoco

Ha dell'incredibile quanto accaduto in Brasile lo scorso 21 aprile. L'ex terzino di Benfica e Barcellona Douglas Pereira dos Santos è stato arrestato per detenzione illegale di arma da fuoco. La notizia è trapelata proprio nelle ultime ore e ha sconvolto il mondo del calcio. Si, perché - secondo la stampa brasiliana - il calciatore avrebbe sparato un colpo in aria mentre si trovava in un parcheggio pubblico, insieme alla moglie e diverse altre persone. Probabilmente il tutto è dovuto al giro in motoscafo effettuato pochi minuti prima, con l'alcool che ha giocato brutti scherzi causando un litigio all'interno del gruppo.