Brasile, nuovi problemi per Ronaldinho. Sequestrate due proprietà immobiliari

Non buone notizie giungono dal Brasile per l'ex attaccante Ronaldinho: sequestrate due proprietà per eccessivi debiti

Non è certo un buon periodo per l'ex fuoriclasse Ronaldinho. Il brasiliano è continuamente attaccato dalla critica per il suo comportamento estremamente stravagante che spesso lo ha posto di fronte a diverse problematiche. Anche con la legge. Ora l’ex stella del Barcellona si troverebbe in una situazione economica poco confortante con conseguenti nuove rogne con le autorità.