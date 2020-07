Brescia retrocesso: è la squadra ad essere andata in B più spesso nella storia del torneo

Il Brescia saluta la Serie A. La squadra allenata da Diego Lopez dice addio al massimo campionato dopo una stagione sottotono. Il k.o. contro il Lecce ha sancito il verdetto matematico. Le Rondinelle, nella prossima stagione, giocheranno in Serie B.

Brescia retroscesso: il record negativo

24 punti all’attivo e nessuna possibilità di agguantare la salvezza. Il Brescia si arrende e dice addio alla Serie A. La squadra allenata da Diego Lopez perde 3-1 contro il Lecce e viene condannata dalla matematica. La prossima stagione sarà Serie B.

Per le Rondinelle del patron Massimo Cellino si tratta, purtroppo, di un record negativo. Come ricorda Opta, infatti, con questa retrocessione, il Brescia si trova a “scendere” in Serie B per la 13ª volta, più di ogni altra squadra nella storia del torneo. Un record, se così può essere definito, che era già in suo possesso. Infatti, altre squadre che sono incappate in questa situazione come Atalanta e Bari si trovano “solamente” a quota 11 retrocessioni.

INCIDENTE PICCANTE PER LA MOGLIE DI UN CALCIATORE