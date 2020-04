Bruno Alves, meglio di Van Dijk e di tutti gli altri: è il miglior difensore d’Europa per duelli vinti e lo ricorda con un messaggio social…

Se anche il suo mister al Parma lo esalta e paragona al Cristiano Ronaldo, un motivo ci sarà. Bruno Alves, centrale difensivo ducale, si sta dimostrando nelle sue ultime stagioni di Serie A ancora un validissimo centrale, anzi, il migliore sotto diversi aspetti.

In modo particolare, il portoghese crociato è risultato essere il migliore per duelli vinti contando i cinque principali campionati di calcio d’Europa. Lo riferisce Transfermarkt e lo ricorda lo stesso Bruno Alves attraverso il proprio profilo Instagram e cogliendo l’occasione per mandare anche un messaggio nella lotta al coronavirus: “Credici, credi sempre in quello che fai. Resta a casa e al sicuro e continua ad allenarti”.

Nell’immagine condivisa dal difensore del Parma ecco la classifica dei difensore con la migliore percentuale di duelli vinti. Il portoghese è al primo posto con il 78,4% davanti addirittura a Virgil Van Dijk del Liverpool. In quarta piazza anche l’italiano della Lazio Acerbi.