Bruno Alves stuzzica l’amico Cristiano Ronaldo: “Di testa non mi ha mai battuto…”

Bruno Alves scherza e stuzzica Cristiano Ronaldo. Il difensore del Parma è intervenuto ai microfoni del canale ufficiale del Porto e ha risposto alle domande dei fan portoghesi e non solo. Il centrale, che occupa il primo posto di una speciale classifica dedicata ai giocatore del pacchetto arretrato, ha voluto farsi vanto di un duello mai perso con CR7: quello nei colpi di testa.

A domanda di un tifoso che gli chiedeva chi salta di più tra lui e l’attaccante della Juventus, Bruno Alves ha risposto: “Ho già giocato contro di lui alcune volte, ma non è mai riuscito ad avere la meglio di testa… Potrà anche essere più rapido e migliore tecnicamente, ma per quanto riguarda il gioco aereo ho i miei dubbi…”. Una simpatica battuta che nasconde la grande stima tra i due che fino al 2018 sono stati anche compagni di Nazionale con il Portogallo prima che il difensore decidesse di lasciarla per dedicarsi solo al club.