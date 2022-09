Brunori come Benzema e meglio di… Luca Toni: il dato

Ancora un gol e numeri impressionanti per il centravanti del Palermo.

Ancora un gol, ancora decisivo. Questa volta per dare i tre punti al suo Palermo nel match contro il Genoa in Serie B. Parliamo di bomber Matteo Brunori che con i suoi numeri magici sta incantando Italia ed Europa.

Il centravanti rosanero, infatti, vanta dati a livello di Karim Benzema e migliori, in termini di marcature, di Luca Toni, storico ex del club. Il centravanti, il cui cartellino fino a questa estate era di proprietà della Juventus, sta mettendo a referto tantissime marcature e nell'anno solare 2022 è arrivato a quota 28. Come sottolineato da GOALsi tratta di un numero importnatissimo e che gli permette di superare un certo Luca Toni che col Palermo ne aveva fatta una ibn meno nel 2004.