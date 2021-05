Buffon, la folle idea si chiama… Monza

Il portiere potrebbe pensare di scendere in Serie B e provare a portare i brianzoli nel massimo campionato

Potrebbe esserci ancora una grande avventura nel futuro di Gianluigi Buffon. Dopo il sogno infranto, con la mancata promozione in Serie A, il Monza di Silvio Berlusconi non sembra arrendersi e pensa già alla rosa per il futuro con in mente un solo obiettivo: la partecipazione al massimo campionato. In tal senso, il nome nuovo per la squadra del Cavaliere è proprio quello del portierone italiano della Juventus che, a fine stagione, dirà addio ai bianconeri.