Buffon: “Ritirarmi? Solo col Parma in A e se…”

"Devo dire la verità, penso che la gente capisca perché continuo quando scendo in campo e mi vedono giocare. Secondo me, lì è l’unica risposta che devo dare ancora adesso che ho 45 anni", ha spiegato il portierone. "Nel momento in cui sono in campo la gente capisce immediatamente perché continuo a giocare. È l’unica cosa che realmente dà il senso a quello che faccio. E poi ce ne sono altre, mi è sempre piaciuto spendermi per le cause che sento mie, quelle che sento vicino a me che mi emozionano. Come è stata la Juve per 20 anni, come è stato il Psg per un anno perché l’ho fatto volentieri, con passione e con trasporto. E ancora di più lo faccio per il Parma".