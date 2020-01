Cagni, che attacco alla Roma: “Vergognoso il primo gol, squadra senza cattiveria”

Una sconfitta senza attenuanti, quella incassata dalla Roma nei quarti di finale di Coppa Italia. I giallorossi sono stati battuti per 3-1 dalla Juventus, con i bianconeri avanti già di tre reti nel corso del primo tempo. A bacchettare la squadra di Fonseca, dai microfoni di Maracanà, sono arrivate le parole di Gigi Cagni.

ROMA – “I giallorossi non hanno continuità, anche se Fonseca mi piace da matti. Con la Juventus ci stava di perdere, ma la squadra è scesa in campo senza cattiveria. Questo mi ha stupito. Il primo gol subito è stato vergognoso: perché Mancini non ha chiuso prima su Ronaldo?”.