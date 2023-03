Calcio in lutto: è morto Just Fontaine, recordman di gol al Mondiale 1958

Il mondo del calcio in lutto. In queste ore è morta una vera leggenda del pallone. All'età di 89 anni, infatti, si è spento Just Fontaine, ex bomber della nazionale francese. L'uomo, che in carriera ha giocato con USM Casablanca, Nizza e Stade Reims, è ricordato soprattutto per la grande performance offerta ai Mondiali del 1958 in Svezia, dove realizzò ben 13 reti in 6 partite, record ancora imbattuto nella storia del calcio. In nazionale Fontaine ha realizzato ben 30 gol in sole 21 partite giocate.