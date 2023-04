Calcio in lutto: è morto Sergio ‘Bobo’ Gori

Una terribile notizia ha colpito in queste ore il mondo dello sport e del calcio: è morto Sergio 'Bobo' Gori, storico ex calciatore.

Una brutta notizia ha colpito in queste ore il mondo dello sport ed in particolare quello del calcio.Morto a 77 anni Sergio Bobo Gori, storico ex giocatore anche della Nazionale. Nella sua carriera, l'ex atleta vinse ben quattro scudetti con tre maglie differenti, come soltanto sei calciatori nella storia della Serie A sono riusciti a fare.