Campedelli altro crac dopo il Chievo: fallita la Paluani

Un altro pilastro dell'imprenditore Luca Campedelli è crollato. Dopo il fallimento del Chievo, per l'ex patron gialloblù oggi nuova chiusura. Come riporta il sito di rainews.it, il tribunale di Verona ha preso la decisione di dichiarare il fallimento di Paluani dopo aver revocato l'ammissione alla procedura di concordato preventivo. Il motivo di tale decisione risiede nelle criticità riscontrate dall'azienda, in particolare nelle scarse percentuali di soddisfazione dei creditori. Nonostante l'ammontare complessivo dei debiti ammontasse a quasi 82 milioni di euro, l'importo disponibile per il soddisfacimento dei creditori era di soli 815.660 euro. Inoltre, gli apporti finanziari dei soci e degli amministratori, pari a circa 1,7 milioni di euro, erano privi di qualsiasi garanzia. Non erano stati previsti strumenti giuridici per garantire una vendita redditizia dei beni immobiliari di Dossobuono, aumentando così le difficoltà finanziarie dell'azienda. L’azienda fondata 102 anni fa, produttrice di pandori, panettoni e colombe pasquali è di proprietà della famiglia Campedelli, già proprietaria della squadra di calcio del Chievo. La Paluani era stata ceduta lo scorso anno alla Sperlari, che fa capo al gruppo dolciario tedesco Katjes International, per 7,6 milioni di euro, al termine di un'asta.