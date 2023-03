Cannavaro: “Benevento? Direi ancora sì. 4 mesi in Italia come 4 anni all’estero”

IN ITALIA - "Se direi ancora di sì col senno del poi al Benevento? Sì, perché alleno da 10 anni, ma l’altro giorno parlando con Marco Borriello gli ho spiegato che 4 mesi in Italia equivalgono a 4 anni all’estero. La situazione non era facile, lo sapevo. Il rammarico è che a ottobre sapevamo cosa ci mancava ma a gennaio non è successo nulla. Ancora oggi la squadra fatica a fare gol. - conclude Cannavaro - Ma io resto il loro tifoso numero uno, spero tanto che riescano a salvarsi".

NAZIONALE - Non manca un passaggio anche sulla Nazionale azzurra: "Nessun 9 per la Nazionale? L'esperienza in serie B a Benevento è stata molto educativa. In Italia pagano per il minutaggio degli under e anche in Lega Pro molte squadre si mantengono economicamente con il minutaggio dei giovani "pincopallini" presi a caso in giro. E allora scopri che in tanti prendono in prestito anche stranieri, li fanno giocare e incassano. Non hanno investito nulla ma sono tutti contenti. Io il minutaggio lo pagherei, ma a patto che il giovane arrivi dal mio settore giovanile. Così si costruisce qualcosa". E ancora sull'Italia: "Come si ricomincia contro l'Inghilterra al Maradona? Con una vittoria. Sarò sugli spalti, voglio esserci. Sarà bello vedere il Maradona pieno. Sarà la prima gara senza Luca Vialli che manca a tutti e mancherà a quei ragazzi che con lui condottiero hanno vinto l'Europeo", ha detto Cannavaro.