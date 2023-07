Caracciolo: “Mio Brescia con Baggio e Guardiola lotterebbe per scudetto”

E proprio sulla retrocessione in C delle Rondinelle: "Mi è dispiaciuto tanto, speriamo nel ripescaggio".

Dopo aver sottolineato il forte legame con la piazza bresciana e la sua tifoseria che lo ha visto esultare col gesto dell'Airone 179 volte in 418 partite, Caracciolo ha ricordato anche una delle squadre più forti nelle quali ha giocato, la formazione che vedeva in rosa Roberto Baggio e Pep Guardiola: "Cosa farebbe quella squadra nella Serie A attuale? Era il miglior Brescia della storia ma comunque lottava per non retrocedere. Oggi si batterebbe per lo scudetto, non ci sono dubbi".