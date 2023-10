Caso scommesse, la Procura: “Nessuna evidenza per Gatti, El Shaarawy e Casale”

La Procura dice di "no", nessuna evidenza riguardo il coinvolgimento di Gatti, El Shaarawy e Casale al caso scommesse. E partono le querele per Corona

LE CONSEGUENZE: Ma ora la domanda è... Corona ha sbagliato? La Procura dunque non è intervenuta. L'avvocato di Casale ha chiarito riguardo il proprio assistito e attaccato Corona: "Messe in circolazione accuse infondate e calunniose riguardo il coinvolgimento di Casale nell’inchiesta riguardante le scommesse. Attesa la sua totale estraneità all’indagine ed ai fatti, sporgeremo querela e perseguiremo in ogni sede giudiziaria gli autori della diffamazione e/o calunnia". Medesima reazione anche da parte di El Shaarawy: "Non c'entra con scommesse di qualunque tipo. Non lo ha mai fatto, né gli è mai interessato farlo. Pronti a querelare".