Caso Tonali: “Tornato a casa ha pianto, vuole curare la ludopatia”

LOSHOCK: Chi pare addirittura entrato in uno stato di shock è l'ultimo acquisto del Newcastle United, Sandro Tonali, che secondo Il Corriere della Sera si sarebbe stretto intorno i propri cari dopo aver appreso la notizia. Pare infatti che Sandro sia scoppiato in lacrime nel confronto con le forze dell'ordine, riconoscendo il problema che lo affligge da un tempo non ancora noto. Tonali ha quindi lasciato il ritiro di Coverciano, esentato da ogni impegno con la Nazionale, rivolgendosi ai propri familiari e agenti per affrontare la situazione. L'intenzione pare quella di collaborare alle indagini, oltre a seguire un percorso terapeutico per venire fuori dal problema della ludopatia.