Cassano ne ha per tutti: “Buffon è più forte di Szczesny. Cristiano Ronaldo? Ha un problema con Sarri…”

Il pareggio della Juventus in casa contro il Sassuolo ha messo in luce alcune problematiche in casa bianconera. Forse la stanchezza dalle fatiche della Champions, forse qualche problema di forma, ma la Vecchia Signora ha perso la vetta della classifica.

Parlando a Tiki Taka, Antonio Cassano è un fiume in piena. Dal ruolo di Gianluigi Buffon, ieri in campo e protagonista di una papera decisiva, al rapporto Cristiano Ronaldo-Sarri. FantAntonio ne ha davvero per tutti: “Un dato di fatto è che dovrebbe giocare Buffon perché resta più forte Szczesny”, ha sentenziato l’ex fantasista. “All’Arsenal ha fatto sempre panchina ed era il vice di Almunia e Fabianski, a Roma ha fatto un anno buono mentre adesso è solo al primo anno da titolare. E comunque, prima dell’errore di Gigi (Buffon ndr) c’è da dire che De Ligt ha fatto l’ennesima cavolata”.

CR7 – E su Cristiano Ronaldo, in gol su rigore ieri, e il suo rapporto con Maurizio Sarri, Cassano non ha dubbi: “Penso che Ronaldo abbia un grande problema con Sarri. Tutto è nato dalle due sostituzioni consecutive, un giocatore del genere lo irriti. Secondo me, tra loro c’è un problema che la Juventus è brava a tenere sotto traccia”.