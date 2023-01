Cassano non fa sconti: “Lukaku fa tenerezza. Inzaghi ha le sue colpe”

Arriva dal consueto appuntamento con la Bobo Tv l'ennesima stoccata di Antonio Cassano a Romelu Lukaku e, in questo caso, anche in generale all' Inter di mister Inzaghi. L'ex attaccante ha parlato della situazione in casa nerazzurra dopo il pareggio contro il Monza per 2-2.

"Non ho stima di Lukaku, ma in questo momento mi fa tenerezza", ha esordito FantAntonio sul bomber belga, ora di nuovo infortunato e out dalla gara di Coppa Italia di oggi contro il Parma. "Chi deve aiutarlo è l’allenatore e non lo sta facendo. Ma trova anche un’alternativa, non puoi solo buttare la palla su. Asllani, Gagliardini, non giocano mai loro, non è colpa loro. La colpa in primis è dell’allenatore, di Inzaghi. È a meno 10 dal Napoli con tre squadre davanti. Se questa è l’Inter, subisce due gol a partita fuori casa. Tu sei l’allenatore e devi svegliarti, trovando le soluzioni. Il tempo si dà a chi lavora, l’anno scorso ha vinto due coppette. Se non migliora, va a casa, come vale per Allegri".