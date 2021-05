Cavani contro il Var: “Ti annullano gol per unghia o capelli in fuorigioco…”

Il bomber contro il sistema VAR

Ad Edinson Cavani non piace il VAR e non fa nulla per non farlo sapere. L'attaccante del Manchester United, in un'intervista a Dos de Punta, ha parlato dell'aiuto tecnologico concesso agli arbitri nelle ultime stagioni che, però, in certi casi sta facendo davvero tanto discutere. La sua applicazione, infatti, spesso è surreale con reti annullate diversi minuti dopo o azioni ribaltate dopo essere andate avanti per molto tempo.