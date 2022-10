Ceferin non ha dubbi: “Superlega? Le inglesi diranno no e senza di loro…”

Le parole del presidente Uefa sui giorni della creazione della Superlega e il futuro.

Redazione ITASportPress

Da una parte chi spinge per creare ancora la Superlega, con il presidente del Real Madrid Florentino Perez sempre in prima linea, dall'altra Aleksander Ceferin, presidente UEFA, che crede che i tempi di tale torneo siano ormai finiti.

Proprio il numero uno dell'organo del calcio europeo è tornato a parlare della creazione della Superlega in un'intervista a RTV Slo ripercorrendo i momenti di grande clamore e dando uno sguardo al futuro.

"Sono stati giorni davvero tempestosi. Quando verrà il momento, potrò parlarne di più o scrivere un libro che sarebbe molto interessante. In quei giorni non ho dormito, mangiato o bevuto per 48 ore", ha ammesso Ceferin.

E in ottica futura: "In ogni caso gli inglesi sicuramente non si uniranno più e non vedo una competizione seria senza nessuna di quelle squadre, che sono sicuramente le più importanti del calcio europeo".

Insomma, per il presidente Uefa non ci saranno novità in tema del progetto Superlega. Staremo a vedere se sarà realmente così.