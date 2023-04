Ceferin rieletto numero uno Uefa: “Superlega come favola di Cappuccetto rosso”

In occasione del suo discorso, Ceferin ha fatto anche riferimento al tema Superlega: "Il calcio appartiene a chi ama questo magnifico gioco. Non dobbiamo dimenticarci che il nostro compito è di far prevalere il bene pubblico agli interessi di pochi privilegiati". "Non entrerò nei dettagli del piano portato avanti dai tre club (Juve, Real Madrid e Barcellona ndr). Nello spazio di pochi mesi la Superlega si è trasformata in un personaggio di Cappuccetto rosso, un lupo vestito da nonna che ti vuole mangiare".