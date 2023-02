Chiellini: “Mancato Mondiale con l’Italia mi ha fatto decidere per la MLS”

"Il Mondiale è stato strano, non l’ho guardato molto e non è stato bello", ha dichiarato Chiellini. "Ho visto alcuni momenti salienti, ma quasi mai le partite per intero, a parte la finale e la prima degli USA contro il Galles. Ero ancora in America, per quello l’ho vista. È stato difficile non essere al Mondiale perché essere lì era un grande obiettivo. Sarebbe stata una bella esperienza, ma cerco di cambiare le cose negative e guardarle in modo più positivo. Fallire la qualificazione al Mondiale mi ha fatto decidere di venire a Los Angeles per una nuova sfida, ed è stata un’esperienza indimenticabile per me".