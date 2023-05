Club italiani in finali, tifosi in fibrillazione ma costi viaggio alle stelle

L'incredibile dato tutto italiano, che vede tre club di Serie A partecipare alle finali europee delle rispettive competizioni

Da Champions ed Europa League, passando per la Conference. Questa stagione 2022-2023 ha visto la rivalsa del calcio italiano in un panorama più amplio, quello Europeo. Un palcoscenico che un tempo era abitudine, quasi casa per i club di Serie A, ma che negli ultimi decenni ha rappresentato più utopia che un sogno. Ma ora ci siamo, l'Inter si giocherà il tutto per tutto in finale di Champions League contro il City, la Roma contro il Siviglia ed infine la Fiorentina, che in Conference League se la vedrà contro il West Ham.

Non è importante chi vincerà o chi meno, ma cosa fondamentale è rendersi conto di quanto accaduto in stagione. La Serie A è tornata ad imporre la propria parola al calcio europeo con tre club. Una coincidenza verificatasi una sola volta nella storia del calcio, risalente all'ormai lontano 1997/98, agli anni d'oro dell'Italia. Da un punto di vista calcistico, ovviamente. In quell'annata, l'Inter giocò contro la Lazio in finale di Coppa UEFA, mentre la Juventus sfidò il Real Madrid in Champions League. Una concomitanza che non si verifica da ben 25 anni e che vide i nerazzurri trionfare, mentre i bianconeri uscire a testa bassa, un'altra volta.

Sarà un esodo di massa, alla conquista dell’Europa. L’Italia del pallone è tornata a sognare con tre squadre nelle finali Uefa. E i loro tifosi sono pronti a fare follie pur di seguirle. Saranno circa sessantamila i sostenitori italiani che invaderanno Istanbul, Budapest e Praga dal 31 maggio al 10 giugno. Un’emigrazione record per il nostro calcio a caccia di Champions, Europa League e Conference. Intanto come scrive Gazzetta.it il costo per queste trasferta è un vero salasso. Chi invece vuole partire dal biglietto aereo, deve alleggerirsi di almeno un migliaio di euro e il percorso più tortuoso è quello dei tifosi dell'Inter che dovranno recarsi a Istanbul.