Come le sponsorizzazioni supportano lo sviluppo dello sport

Sponsor e Decreto Dignità: Quando Tutto Andò in Crisi — Per tantissimi anni il mondo del calcio italiano ha vissuto un periodo di totale prosperità. Non solo per il tipo di seguito, ma soprattutto per la grande risposta riscontrata proprio grazie agli accordi di sponsorizzazioni. In quel periodo la maggior parte delle sponsorship riguardava i siti di scommesse online non ADM o con licenza AAMS e le squadre di calcio, un idillio che purtroppo ha subito un brusco stop poco prima della pandemia. Con l’approvazione del Decreto Dignità, il mondo del calcio ha riscontrato una serie di perdite importanti.

Tale Decreto impediva di fare pubblicità al mondo del betting in ogni sua forma. Uno stop che ha completamente messo in ginocchio il settore calcistico che proprio dal betting riusciva a ottenere gli introiti più alti.

Inutile dire che le perdite monetarie per le big della Serie A sono state così elevate da superare centinaia di milioni di euro provenienti proprio dai contratti con bookmakers.

Volendo considerare i dati delle sponsorizzazioni nel mondo del calcio, è emerso che la Premier League domina la classifica degli incassi calcistici tramite sponsorizzazioni (circa 634 milioni di euro). Mentre l’Italia si posiziona al quarto posto, poco fuori dal podio, con 191 milioni di euro.

Le Diverse Tipologie di Sponsor Nel caso di accordi e sponsorship, ci sono diverse tipologie di accordo, che possiamo dividere in particolare su 2 livelli: il main sponsor e il retro sponsor. Da un lato quindi ci sono i fornitori ufficiali, ovvero quelle aziende che propongono servizi e prodotti che sono mirati per quel tipo di clientela. Pensiamo per esempio a due massimi esponenti per il settore sportivo come Nike e Adidas, che sono diventati il main sponsor di numerose squadre calcistiche e di altre discipline.

Si passa poi ai cosiddetti sponsor tecnici, ovvero quegli accordi che mettono sul tavolo le attrezzature necessarie per le attività svolte dalla società sportiva. Ci sono poi gli sponsor di settore, che forniscono servizi da usare nel corso dell’attività, anche se non sono necessariamente inclusi nella sponsorizzazione.

E non dimentichiamo poi i cosiddetti sponsor extra che spesso non hanno nulla a che vedere con l’azienda, ma offrono un contributo in denaro per poter collaborare con un team in termini di immagine.

I Benefici degli Accordi tra Sport e Bookmakers — Perché tantissime società hanno puntato su questo tipo di accordi per anni? Uno dei principali vantaggi riguarda la conquista di nuovi tifosi in giro per il mondo, possibilità che si ottiene sempre quando si raggiunge una buona copertura mediatica. Non a caso ci sono molte agenzie di comunicazione che si occupano di creare e gestire il rapporto tra gli sponsor e gli sponsorizzati, così da ottimizzare ogni operazione di marketing.

Ci sono poi dei vantaggi per ogni parte chiamata in causa nell’accordo. Da un lato abbiamo un’azienda che investe soldi, al fine di ottenere il proprio marchio su una maglia ufficiale o all'interno dello stadio. In questo modo ottiene massima visibilità, mentre la squadra può godere di un’importante entrata in denaro, che vanno ad alimentare le casse del club. Soldi che poi possono essere usati per costruire impianti sportivi più moderni, offrire benefit ai tifosi e calciatori, e molto altro ancora.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo del calcio senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Itasportpress per scoprire tutte le news di giornata.