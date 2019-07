Como, H’Maidat e la nuova chance: “Voglio ripagare l’ambiente per la fiducia…”

Pochi giorni fa il provino, adesso la nuova occasione diventa realtà: Ismail H’Maidat, nuovo centrocampista del Como, si è presentato ai microfoni del sito ufficiale del club lombardo pronto per la nuova esperienza.

Dal carcere al campo, la giovane promessa è fiduciosa che questa possa essere la volta giusta di affermarsi nel mondo del pallone: “Sono contento di ripartire e tornare a giocare, non vedo l’ora di iniziare. Como è una piazza bellissima, con una società con grande storia. Voglio prima di tutto ringraziare la società, il direttore e il mister per la fiducia che mi hanno dato. Ora tocca a me, voglio ripagarla sul campo, dando tutto me stesso”, queste le parole di H’Maidat.