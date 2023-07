Conference, Gzira ha battuto il Glentoran 14-13 ai rigori stabilendo un record

Nel primo turno preliminare della Conference League match interminabile tra gli irlandesi del Glentoran e i maltesi del Gzira. Un esito così incerto difficile immaginare a luglio con una lunghissima serie di rigori addirittura più lunga di quella che ha deciso la finale di Europa League del 2021. In quell'occasione, il Villarreal ha vinto 11-10 contro il Manchester United: dopo i primi 21 tiri dal dischetto trasformati, Gerónimo Rulli ha parato il 22esimo, calciato dal portiere David de Gea. Tuttavia, a Belfast, il Gżira United e i padroni di casa del Glentoran si sono spinti oltre. Dopo l'1-1 al termine dei tempi regolamentari con vantaggio maltese di Macula e pareggio in pieno recupero di Burn, all'Oval sono stati segnati i primi 27 tiri (14 per il Gżira, 13 per il Glentoran) prima che il portiere ospite David Cassar parasse il 28esimo calciato da Leon Boyd (uno dei sei giocatori che hanno finito per tirarne due).