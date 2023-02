Conference League, agli ottavi: Lazio-AZ Alkmaar e Fiorentina-Sivasspor

Si sono svolti dopo l'Europa League, i sorteggi per la Conference dove l'Italia aveva dentro le urne la Fiorentina e la Lazio. I viola hanno pescato i turchi del Sivasspor, per la squadra capitolina ci sono gli olandesi dell'AZ Alkmaar. Gli ottavi di finale di Conference League sono previsti il 9 e 16 marzo (ma la squadra di Sarri anticiperà l'andata a martedì 7 alle 18.45 a causa della concomitanza con l'impegno della Roma in Europa League).