Fiorentina-Basilea, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo alle 21 per la semifinale di Conference League. Fiorentina e Basilea si daranno battaglia per la semifinale d'andata di Conference League oggi.

Redazione ITASportPress

Fiorentina-Basilea in campo oggi, giovedì 11 maggio 2023 alle 21 per la semifinale d'andata di Conference League. La formazione viola sfida gli svizzeri per regalarsi un'altra serata magica in questa importante stagione.

Fiorentina-Basilea, le ultime Dopo aver ottenuto la finale di Coppa Italia, la Fiorentinadi Italiano cerca l'impresa anche in Conference League. Per farlo, in questa semifinale d'andata spazio a Cabral in attacco con Ikoné, Bonaventura e Nico Gonzalez a sostegno. In mezzo Mandragora e Amrabat mediani. In difesa davanti a Terracciano ci saranno Dodò, Quarta, Igor e Biraghi.

Nel Basilea ci saranno Zeqiri in avanti con Males e Amdouni in sostegno. Spazio a Ndoye, Burger, Xhaka e Millar in mezzo al campo. Reparto difensivo affidato a Hitz in porta, Lang, Adams e Calafiori in difesa.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La sfida valida per l’andata delle semifinali Conference League che vedrà opposte Fiorentina e Basilea si giocherà, come detto, oggi giovedì 11 maggio 2023 all’Artemio Franchi di Firenze. L’inizio della gara è stato programmato alle ore 21.

La gara odierna sarà trasmessa in diretta tv e streaming sia da DAZN che da Sky. Gli abbonati potranno dunque seguire la partita su tutte le smart tv compatibili con l’apposita app DAZN, o in alternativa su tutti i televisori collegabili ad un decoder Sky Q, a TIMVISION BOX, a dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast, o ancora a console di gioco PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S).

Gli abbonati Sky, potranno invece seguire la gara sintonizzandosi sul canale Sky Sport Calcio (canale 202 del satellite) o in alternativa sul canale Sky Sport (canale 254 del satellite). In streaming sempre con DAZN e Sky Go.

Di seguito le probabili formazioni della gara:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodô, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Ikoné, Bonaventura, Nico Gonzalez; Cabral.

BASILEA (3-4-2-1): Hitz; Lang, Adams, Calafiori; Ndoye, Burger, Xhaka, Millar; Amdouni, Males; Zeqiri.