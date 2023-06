Fiorentina, Italiano: “Ogni fiorentino ci aiuterà a spingere il pallone in rete”

EMOZIONI - Provo a metterle da parte per guidare al meglio e con lucidità la squadra. Siamo qui per giocarcela con una squadra e una società incredibile che lavora tanto e che mi ha scelto due anni fa.

REDKNAPP - Mi fanno piacere le sue parole sul nostro modo di giocare a calcio. Domani cercheremo di mantenere la nostra filosofia di gioco.

FORMAZIONE - Domani ho ancora qualche dubbio da scegliere. Cabral o Jovic? Per me cambia poco sono giocatori che daranno tutto e che da un bel po' di tempo a questa parte hanno cominciato a lavorare molto bene con la squadra. Potrebbero essere anche in campo insieme, magari a partita in corso.

RICE - PAQUETA' - Uno è un centrocampista di qualità l'altro svaria per tutto il campo e l'abbiamo visto anche in Italia qualche anno fa. Ma tutta la squadra è di grande livello che sa come stare in campo. Rice duellerà con Amrabat in mezzo al campo e speriamo che sia Sofyan a vincere la battaglia in quella zona del terreno di gioco.

RIGORI? - Tutta la rosa ha calciato dei rigori negli ultimi allenamenti, perchè potrebbe succedere anche questo in una finale. Forse solo i portieri non hanno provato a calciare.

PRAGA - A questa finale ci siamo arrivati tutti insieme, con i nostri tifosi che ci hanno seguito dovunque. Durante il percorso siamo andati a vincere anche in campi caldi. In una finale così c'è tutta Firenze e ogni fiorentino ci aiuterà a spingere il pallone in rete.