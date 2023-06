Uefa cambia il nome alla Conference League

La Conference League cambia nome. Lo ha stabilito oggi il Comitato Esecutivo della UEFA che si è riunito a Nyon, in Svizzera, per l’ufficializzazione di una serie di decisioni legate al futuro del calcio europeo. Si va dagli aggiustamenti del nuovo Fair Play Finanziario con l’introduzione di norme specifiche su ammortamenti e plusvalenze, alla scelta degli stadi per le finali della Conference League 2024 e 2025: Atene e Wroclaw. Proprio la Conference League è oggetto di una novità particolare: la UEFA ha deciso di cambiare nome alla competizione. Non una modifica sostanziale, ma un aggiustamento rispetto alla denominazione precedente. «Introdotta sotto l’ombrello “Europa” all’inizio del ciclo commerciale 2021-24, la nuova competizione si è rapidamente affermata tra un vasto pubblico dopo due stagioni di successo», si legge nella nota.