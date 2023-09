Una debuttante è già nella storia della Conference League: perdeva 0-3, vince 4-3!

Non è in gran forma solo la squadra, ma anche il mister dello Zrinjski: Rendulic dopo il gol butta dentro anche Malekinusic, interessante classe '99, che serve due assist in dieci minuti. Clamoroso quanto accade: al 71' è 3-3 col centro di Hrvanovic, all'81' ancora Kozulj appone il sigillo del 4-3: doppietta personale, il catino di Mostar diventa di una temperatura insostenibile per l'Az Alkmaar. La squadra che lo scorso anno eliminò la Lazio si scioglie, incapace di riagguantare quantomeno il pareggio. Per lo Zrinjski, invece, il 21 settembre diventerà molto probabilmente festa nazionale.