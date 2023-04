Conte guarda al futuro: dal ritorno all’Inter a nuove esperienze estere

Antonio Conte è ufficialmente un allenatore in cerca di panchina. Il tecnico dopo il divorzio dal Tottenham nelle scorse settimane, ora cerca una nuova occupazione, con un occhio di riguardo verso l'Italia. L'allenatore ha sempre avuto un debole per la Serie A e dopo le esperienze estere starebbe veramente pensando al ritorno in patria. In pole ci sarebbe l'Inter - visti i problemi con Simone Inzaghi - d'altro canto però altri due club si sarebbero aggiunti alla corsa. Secondo quanto riportato da Sky Sport, anche Psg e Atletico Madrid sarebbero delle opzioni valide.