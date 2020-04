Coronavirus, Donadoni cuore d’oro: inviate 16.000 mascherine all’Italia dalla Cina

L’emergenza Coronavirus sta mettendo a dura prova il nostro Paese, costretto ogni giorno a fare la conta di decessi e contagiati. Fortunatamente però, in queste giornate drammatiche, non mancano i gesti di solidarietà, come quello di cui si è reso protagonista Roberto Donadoni.

DONAZIONE – Il tecnico, attualmente alla guida dello Shenzhen, ha infatti comprato e spedito in Italia 16.000 mascherine chirurgiche destinate alla provincia di Bergamo, sua terra d’origine. Di queste, diecimila sono già a disposizione dell’ospedale di Ponte San Pietro, mentre le altre 6.000 andranno ai medici di base. Donadoni, nei prossimi giorni, invierà anche 5.000 occhiali protettivi e 20.000 paia di guanti e tute protettive.

