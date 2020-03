Coronavirus, il gesto di Cristiano Ronaldo: i suoi hotel in Portogallo diventano ospedali

Campione dentro e fuori dal campo. Cristiano Ronaldo si occupa in prima persona dell’emergenza coronavirus nel proprio Paese. Per aiutare la lotta al Covid-19, CR7 avrebbe deciso di trasformare i suoi hotel in Portogallo in ospedali.

Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Marca, il campione della Juventus si sarebbe messo a disposizione del governo decidendo di pagare di tasca propria medici e infermieri che dovrebbero lavorare nei suoi hotel. Le strutture, chiaramente, saranno a disposizione gratuitamente. Un bel gesto del campione portoghese che mette la salute della popolazione prima di qualsiasi altro interesse.

