Coronavirus, l’appello shock di lady Nainggolan: “Mancano farmaci per noi pazienti oncologici”

L’emergenza coronavirus è diventata ancora più tangibile e avrà grossi effetti anche sulla sanità italiana. Nelle scorse ore il Premier Conte ha dichiarato l’Italia ‘zona protetta’ con limitazioni di ogni tipo sul Paese e sui cittadini. Coinvolti proprio tutti. Anche la compagna di Radja Nainggolan, Claudia Lai. Sui social, la donna che negli scorsi mesi aveva comunicato di essere in lotta contro un tumore, ha manifestato i propri problemi derivanti da questa emergenza su Instagram.

Un messaggio shock che sottolinea la gravità del momento: “Grande solidarietà a tutti i medici e a tutti gli operatori di area oncologica che, al fianco di tutti gli operatori sanitari, stanno affrontando o si preparano ad affrontare l’emergenza sanitaria causata dal coronavirus. Il momento è difficile per noi pazienti oncologici e non solo. A oggi mi ritrovo a non trovare farmaci importanti per le mie cure e come me chissà quante persone si trovano nella medesima situazione. È inevitabile contrarre qualsiasi tipo di malattia poiché abbiamo difese immunitarie pari a zero. A me me pare de sogna”.