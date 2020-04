Coronavirus, Robben: “Ho avuto paura per mia moglie”

La pandemia da Covid-19 si è diffusa a macchia d’olio in tutto il mondo. Anche l’Europa ha risentito eccome della pandemia e gli strascichi si protrarranno per parecchio tempo. Il mondo del calcio non è sicuramente rimasto immune al virus e in tanti, tra calciatori e allenatori, lo hanno contratto. Molti casi di positività sono stati poi riscontrati anche, come inevitabile, anche tra le mogli.

ROBBEN – Seppur sia un’ex calciatore, anche Robben purtroppo ha vissuto in prima persona il contagio. La moglie dell’ex calciatore infatti è appena guarita dal virus, dopo un periodo non certo positivo. Queste il racconto di Robben durante l’intervista alla Bild: “Fortunatamente è andato tuttto bene, ma non è stata una bella esperienza. Si sentiva molto male, ma per fortuna ora è risultata negativa al tampone e sta molto meglio. Sentiva una forte compressione sul petto, aveva difficoltà a respirare. Non è stata una bella sensazione, ci sono voluti giorni perché si riprendesse“.