Corso d.s. inaugurato oggi a Coverciano. Presenti Buffon e Legrottaglie

È stato inaugurato questa mattina, nell’aula magna di Coverciano, il nuovo corso dedicato a formare i futuri direttori sportivi. In totale 144 ore di lezione (di cui 120 in presenza e 24 on-line) per un programma didattico che si differenzia in parte in base all’indirizzo scelto dai corsisti: quello a carattere 'tecnico-sportivo' è dedicato a formare la figura professionale del ds ‘di campo’, mentre quello ‘sportivo-organizzativo’, più incentrato su materie normative, è specifico invece per la formazione della figura ‘back-office’ del segretario.