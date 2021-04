Costacurta e il futuro di Donnarumma: “Meno baci alla maglia e più dimostrazioni…”

Il successo ottenuto contro il Parma non placa in casa Milan i rumors di mercato, specie quelli che riguardano Gianluigi Donnarumma. Il poritere rossonero è costantemente al centro di tante voci che lo vorrebbero alle prese col difficile rinnovo degli accordi col Diavolo. A dire la sua sul tema è stato Alessandro Costacurta, storico ex difensore proprio del Milan, ai microfoni di Sky Sport.

Costacurta “consiglia” Donnarumma

“Non riesco a entrare nella testa di Donnarumma. Anche noi abbiamo avuto procuratori forti, bravi. E noi abbiamo deciso di rimanere al Milan senza troppi fronzoli”, ha esordito Costacurta. “Abbiamo guadagnato meno di quanto potevamo guadagnare, ma siamo rimasti. A me sembra tutto molto chiaro. Non mi sta piacendo il comportamento di Raiola. Ma poi è il comportamento di Raiola o Donnarumma? Bacia la maglia… Baci la maglia perché? Io sono di tradizioni vecchie. Forse in quel periodo tu sei innamorato. Poi bacerai quella dopo? Non riesco ad arrivarci. Preferirei meno baci ma più dimostrazioni“.