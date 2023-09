Coverciano, corso per nuovi d.s. Tra gli allievi due del Catania: Grella e Carra

Dalla prossima settimana le aule di Coverciano torneranno ad ospitare gli aspiranti ds. Prenderà infatti il via lunedì 25 settembre il nuovo corso per Direttore Sportivo: fino all’8 novembre gli allievi riempiranno le aule del Centro Tecnico Federale per seguire le 144 ore di lezione (di cui 120 in presenza e 24 con la modalità della didattica a distanza). Parte del programma didattico sarà uguale per tutti i corsisti, mentre l’altra si dividerà in base all’indirizzo scelto: quello a carattere 'tecnico-sportivo', dedicato a formare la figura professionale del ds ‘di campo’, o quello ‘sportivo-organizzativo’, più specifico invece per la formazione della figura ‘back-office’ del segretario. Al termine delle lezioni i corsisti dovranno sostenere le prove scritte finali e discutere la propria tesi. L’allievo autore della migliore tesi, selezionata dalla Commissione d’esame, riceverà una borsa di studio che coprirà interamente la quota di partecipazione al corso.