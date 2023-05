Criscito, l’ultima gara e il gol su rigore: “Ho iniziato a ridere. Non ci credevo”

E ancora: "È stato incredibile, se poi pensiamo a quello che è successo l'anno scorso e a quello che ho passato dopo aver sbagliato quel rigore... Poi è arrivato il rigore contro il Bari. Alla fine è andata bene e la cosa più bella è che tutto lo stadio aspettava questo momento. Di quello che è successo dopo aver tirato non ricordo più nulla, solo l’abbraccio dei compagni ma ho sentito l’abbraccio di tutti i 35 mila del Ferraris".

Sul rigore Criscitoha aggiunto: "Se avevo paura di sbagliare? No. L’arbitro mi ha fatto spostare indietro il pallone. Poi si è avvicinato Cheddira che, con il sorriso mi ha chiesto: 'mi spieghi come fai a tirarlo se sei infortunato?'. E io gli ho detto 'non lo so'. Ero arrivato allo stadio con la massima serenità per godermi tutto. Sembravo un bambino al luna park".

Sulla notte prima dell'ultima gara: "Se ho dormito? Nelle notti precedenti ho faticato e quella prima della partita non sono andato proprio a letto. Il pomeriggio in albergo mi sono addormentato, la sveglia non ha suonato e ho fatto 5 minuti di ritardo a merenda. Allo stadio c’era l’atmosfera giusta per una festa. Poi all’improvviso Badelj si è lanciato dentro l’area e si è procurato il rigore. A fine gara mi ha detto: “l’ho fatto per te”. Certo, perché ho segnato, altrimenti mi toccava giocare un altro anno".

Rivali e allenatori — Nel corso dell'intervista anche aneddoti e molto altro: "I tre più forti affrontati? Ibrahimovic, Totti, Eto’o e Milito, da avversario". "Il tecnico che mi ha ispirato maggiormente? Ho avuto grandi allenatori e ognuno ha qualcosa che mi ha colpito. Gasperini fa calcio uomo contro uomo, Spalletti è più tattico, come Mancini, Villas Boas fa allenamenti solo con palla. Ho cercato di prendere da ognuno qualcosa perché credo che tutti i tecnici abbiano rubato segreti ad altri allenatori". E su Gilardino, Criscito ha aggiunto: "È un ottimo gestore di gruppo ma anche un ottimo allenatore. Ha le idee chiare e poi è uno che non molla di un centimetro: ha preparato anche l’ultima gara come una finale di Champions".