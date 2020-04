Cristiano Ronaldo, la sorella nel caos: lascia il Portogallo e vola in Brasile

La permanenza in Portogallo di Cristiano Ronaldo continua a far molto discutere. Prima la partenza per Madeira, poi la passeggiata sospetta ed infine il trasloco in un’altra dimora. Adesso, altro caos attorno a CR7. L’attaccante della Juventus torna al centro delle polemiche in maniera indiretta.

Infatti, come riporta Correio de Manha, sua sorella Katia è al centro di tante discussioni per aver lasciato l’isolamento in Portogallo, a Madeira, ed essere volata in Brasile. Stando a quanto si apprende, Katia Aveiro sarebbe tornata dal compagno che vive in Sudamerica.

IL FUTURO DI CRISTIANO RONALDO