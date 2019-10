Cristiano Ronaldo si autocelebra su Instagram: “Un orgoglio. CR700…”

Nonostante la sconfitta del suo Portogallo, Cristiano Ronaldo può sorridere. Ennesimo record assoluto messo a segno dal campione della Juventus. Con il rigore siglato nel match contro l’Ucraina, CR7 è riuscito a confezionare la rete numero 700 in carriera.

Un momento speciale che lo stesso cinque volte Pallone d’Oro non ha potuto non sottolineare attraverso i propri canali social. Sul suo profilo Instagram, il fenomeno portoghese ha pubblicato un video che mostra alcune delle sue perle, comprese le ultime due con la maglia della Nazionale. “Orgoglioso di aver segnato il 700° gol in carriera. Vorrei condividere questo traguardo con tutti coloro che mi hanno aiutato a raggiungerlo. Non abbiamo ottenuto il risultato che volevamo (contro l’Ucraina ndr), ma insieme ci qualificheremo per Euro 2020”, ha scritto Cristiano Ronaldo a supporto del filmato.